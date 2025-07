Conferma supplenza sostegno 2025 26 | come funzionerà per i docenti scelti da interpello

La continuitĂ didattica per i docenti di sostegno con supplenza al 31 agosto o 30 giugno 2025 è disciplinata dal dm n 32 del 26 febbraio 2025, che ha indicato la timeline e le modalitĂ del procedimento. L'articolo Conferma supplenza sostegno 202526: come funzionerĂ per i docenti scelti da interpello . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Conferma supplenza sostegno 2025: vale solo incarico al 31 agosto o 30 giugno 2025, non fino al termine delle lezioni - Con dm n. 32 del 26 febbraio 2025 il Ministero ha comunicato le misure per garantire la continuitĂ dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno, assunti nell'anno scolastico 2024/25 con supplenza al 31 agosto o 30 giugno 2025.

Sostegno, ecco le supplenze. Le indicazioni utili per gli uffici scolastici e i docenti precari - La procedura di conferma per le supplenze sul sostegno rappresenta una delle principali novità per l’anno scolastico 2025/2026. Lo riporta italiaoggi.it

