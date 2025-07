Come si è salvata Carolina la turista di 26 anni persa per 12 giorni nel deserto dell’Australia

Carolina Wilga, 26 anni, è una ragazza tedesca che per 12 giorni si è persa nel deserto dell'Australia Occidentale. La sua auto è andata fuori strada, lei è uscita e ha iniziato a camminare per cercare un centro abitato. Ha perso le scarpe e ha bevuto acqua piovana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

