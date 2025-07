Premio Boccaccio riconoscimenti a Melania Mazzucco Ezio Mauro e Claudio Baglioni

CERTALDO – Il premio letterario Giovanni Boccaccio ha annunciato nei giorni scorsi i vincitori dell’ edizione 2025, confermando la sua vocazione a riconoscere la qualità culturale in tutte le sue espressioni. I premi di questa nuova edizione saranno assegnati a Melania Mazzucco (letteratura), Ezio Mauro (giornalismo) e Claudio Baglioni (etica della comunicazione). La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 13 settembre, al teatro Boccaccio di Certaldo, incastonandosi in un weekend di eventi dedicati alla lettura e al dialogo culturale, che tramandano l’eredità di Giovanni Boccaccio nel 650esimo anniversario della sua morte. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

