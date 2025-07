Intelligenza artificiale e satelliti scovano le discariche abusive precisione al 90%

L’intelligenza artificiale applicata all’analisi delle immagini satellitari permette di scovare le discariche abusive e i siti di smaltimento illecito dei rifiuti con un’accuratezza superiore al 90%. Lo dimostra la sperimentazione dell’innovativa tecnologia sviluppata dal Politecnico di Milano nell’ambito del progetto di ricerca internazionale Perivallon: giĂ operativa in diversi Paesi europei,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Intelligenza artificiale e satelliti scovano le discariche abusive, precisione al 90%

In questa notizia si parla di: intelligenza - artificiale - discariche - abusive

Intelligenza Artificiale: in Cina si studia già alle elementari. Progetto pilota in 184 scuole - L’ Intelligenza Artificiale (IA) entra in classe a Pechino. E lo fa già sui banchi delle scuole elementari.

Barreca “Con intelligenza artificiale turismo sempre più personalizzato” - ROMA (ITALPRESS) – “Oggi il turismo vale quasi il 14% del Pil nazionale e genera quasi 232 miliardi di euro annuali, con una crescita costante, è un’industria che continua a contribuire al benessere del Paese a livello sociale, economico e occupazionale”.

Antonio Bana alla guida del Comitato Etico dell’Ente Nazionale Intelligenza Artificiale - L’Avvocato Antonio Bana  è stato scelto quale Presidente del Comitato Etico dell’Ente Nazionale per l’Intelligenza Artificiale  (ENIA), organo chiamato a orientare e interrogare le scelte strategiche e operative dell’Ente alla luce dei principi fondativi di dignità umana, giustizia sociale,  libertà  e responsabilità collettiva.

IA e satelliti per individuare discariche abusive: Precisione del 90%; IA e satelliti: la tecnologia del Politecnico che intercetta discariche abusive; Perivallon, l’AI italiana che smaschera i crimini ambientali.

Intelligenza artificiale e satelliti scovano le discariche abusive, precisione al 90% - L’intelligenza artificiale applicata all’analisi delle immagini satellitari permette di scovare le discariche abusive e i siti di smaltimento illecito dei ... Segnala gazzettadelsud.it

ECOMAFIA, POLITECNICO MILANO: IA E SATELLI PER SCOVARE DISCARICHE ABUSIVE (1) - Milano, 15 lug – Scovare le discariche abusive con il 90% di precisione grazie all’Intelligenza Artificiale e ai satelliti: è questa l’innovativa tecnologia sviluppata dal Politecnico di Milano, opera ... Da 9colonne.it