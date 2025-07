Coldiretti contro von der Leyen | La sua tecnocrazia costa più dei dazi Usa sugli striscioni | Benvenuti a Vonderland non è Europa - VIDEO

Coldiretti protesta contro von der Leyen accusata di "distruggere l’agricoltura, la produzione di cibo e la sicurezza alimentare in Europa" e di "ignorare sistematicamente le scelte del Parlamento europeo, agendo senza confronto democratico" "La tecnocrazia di Ursula von der Leyen costa più d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Coldiretti contro von der Leyen: "La sua tecnocrazia costa più dei dazi Usa", sugli striscioni: "Benvenuti a Vonderland, non è Europa" - VIDEO

In questa notizia si parla di: leyen - coldiretti - tecnocrazia - costa

"Tecnocrazia costa più dei dazi Usa", protesta Coldiretti a Bruxelles contro von der Leyen. Immagini - (Agenzia Vista) Bruxelles, 15 luglio 2025 Coldiretti scende in piazza per denunciare il tentativo dei tecnocrati europei, guidati da Ursula von der Leyen, di distruggere l'agricoltura, la produzione di cibo e la sicurezza alimentare in Europa, mettendo a rischio le fondamenta stesse della democrazia.

Coldiretti in piazza: la tecnocrazia di von der Leyen costa più dei dazi Usa - Coldiretti scende in piazza per denunciare il tentativo dei tecnocrati europei, guidati da Ursula Von der Leyen, di distruggere l'agricoltura, la produzione di cibo e la sicurezza alimentare in Europa, mettendo a rischio le fondamenta stesse della democrazia.

Protesta Coldiretti al Colosseo, "tecnocrazia della von der Leyen costa più dei dazi Usa". Immagini - (Agenzia Vista) Roma, 15 luglio 2025 Coldiretti scende in piazza per denunciare il tentativo dei tecnocrati europei, guidati da Ursula von der Leyen, di distruggere l'agricoltura, la produzione di cibo e la sicurezza alimentare in Europa, mettendo a rischio le fondamenta stesse della democrazia.

Coldiretti scende in piazza: la #tecnocrazia di #vonderLeyen costa più dei #dazi Usa #15luglio #iltempoquotidiano #Coldiretti #Ue #Usa https://iltempo.it/attualita/2025/07/15/news/coldiretti-protesta-piazza-von-der-leyen-ue-tecnocrazia-dazi-trump-43386409/ Vai su X

“Vonderland”, protesta degli agricoltori contro von der Leyen: “la tecnocrazia costa più dei dazi”; Agricoltura, da Roma a Bruxelles la protesta di Coldiretti: La tecnocrazia della Von Der Leyen costa pi dei dazi Usa; Agricoltura, Coldiretti alza la voce: La tecnocrazia della Von der Leyen costa più dei dazi Usa. Non possiamo lasciare che l’Europa si trasformi in Vonderland.

Agricoltura, protesta Coldiretti: “La tecnocrazia della Von der Leyen costa più dei dazi Usa” - L'iniziativa ha coinvolto centinaia di giovani agricoltori di Coldiretti, che hanno esposto striscioni raffiguranti Ursula Von der Leyen nella sua ... Da sciscianonotizie.it

Agricoltura, da Roma a Bruxelles la protesta di Coldiretti: «La tecnocrazia della Von Der Leyen costa più dei dazi Usa» - Coldiretti scende in piazza per «denunciare il tentativo dei tecnocrati europei, guidati da Ursula Von der Leyen, di distruggere l'agricoltura, la produzione di cibo e la sicurezza alimentare in Europ ... Scrive ilvescovado.it