Queen Rock Montréal il film-concerto arriva al cinema il trailer

Queen. Rock Montréal arriva ora al cinema come evento speciale, ecco le date e tutte le info. La rock band più iconica del mondo, al culmine della sua potenza live: Queen. Rock Montréal arriva ora al cinema come evento speciale per Nexo Studios solo dal 25 settembre al 1° ottobre ( elenco sale a breve e prevendite aperte dal 29 agosto ). Il 50° anniversario dell’uscita del leggendario album dei Queen Bohemian Rhapsody è anche l’occasione per riscoprire l’immenso repertorio di una carriera unica e irripetibile. Restaurato in 4K e con audio Dolby Atmos, il film-concerto rappresenta l’opportunità imperdibile per rivivere sul grande schermo tutto il carisma di Freddie Mercury e dei Queen. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Queen Rock Montréal, il film-concerto arriva al cinema, il trailer

L'energia dei Queen conquista Torino: il musical "We Will Rock You" è in arrivo al Teatro Colosseo - Torino è pronta ad accogliere uno degli spettacoli musicali più amati e rappresentati al mondo: "We Will Rock You" approderà al Teatro Colosseo dal 16 al 18 gennaio 2026.

Lo spettacolo 'We will rock you di Queen & Ben Elton' fa tappa a Bari - WE WILL ROCK YOU è uno degli spettacoli musicali più rappresentati e amati al mondo. Nato dalla penna irriverente di Ben Elton, in collaborazione con Roger Taylor e Brian May dei leggendari Queen, questo straordinario musical, da considerarsi una vera e propria opera Rock, ha conquistato le scene.

