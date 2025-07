Arrampicata sportiva i convocati dell’Italia per il lead di Madrid Presenti Schenk e Rogora

Dopo la tappa di Coppa del Mondo di Chamonix, il massimo circuito internazionale dell’arrampicata sportiva è pronto a tornare in scena anche questa settimana con la penultima “riunione” del Lead, sulle pareti del Recinto Ferial de Alcobendas, a Madrid, fra venerdì 18 e sabato 19 luglio. Ultimo appuntamento della specialitĂ prima dello stop agostano e prima soprattutto della tappa di chiusura della CdM in programma a Koper, in Slovenia, fra il 5-6 settembre. Presenti in Spagna i migliori interpreti della disciplina tanto al maschile quanto al femminile, basti pensare al fortissimo giapponese Sorato Anraku e alla coreana Seo Chaehyun, con l’Italia che – dal canto suo – si presenterĂ con 10 alfieri nel tentativo di fare piĂą strada possibile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Arrampicata sportiva, i convocati dell’Italia per il lead di Madrid. Presenti Schenk e Rogora

In questa notizia si parla di: arrampicata - sportiva - lead - madrid

