Sparito nel pomeriggio di ieri ritrovato in un dirupo

Dopo quasi 24 ore di preoccupazione, i gruppi di ricerca dei vigili del fuoco hanno ritrovato vivo un uomo che non dava più notizie di sé dal primo pomeriggio di ieri. Scomparso nel primo pomeriggio di ieri da Magnano in Riviera, il disperso è stato ritrovato attorno alle 12 e 30 di oggi: si. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

24 ore di paura a Magnano in Riviera, ritrovato un uomo disperso: soccorso in un dirupo - Dopo circa un’ora dall’inizio delle operazioni, uno dei gruppi ha individuato l’uomo vivo, seppur immobile, tra la fitta vegetazione di un dirupo. Lo riporta nordest24.it

Si allontana da casa, 90enne ritrovato in dirupo e sta bene - Di lui si erano perse le tracce nella giornata di ieri: è stato ritrovato sano e salvo a distanza di 24 ore in un dirupo nel quale era caduto. Riporta ansa.it