Chivu Inter non solo Mkhitaryan | il tecnico romeno è pronto a cambiare ruolo anche a Luis Henrique!

Le idee alternative al 3-5-2. Con l'arrivo di Cristian Chivu sulla panchina dell' Inter, il club nerazzurro si prepara a un nuovo capitolo sotto il profilo tattico. Sebbene il tecnico rumeno non stravolgerà completamente quanto di buono è stato fatto durante l'era di Simone Inzaghi, cercherà di imprimere una sua impronta sulla squadra, con un gioco più dinamico e variegato. Un cambiamento nella preparazione fisica. Il primo grande cambiamento riguarderà la preparazione fisica, con Stefano Rapetti, storico preparatore atletico, che torna all'Inter dopo l'esperienza durante il Triplete.

Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Urawa Reds Diamonds INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, S. Esposito. All. Chivu.

