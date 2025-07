Il più grande sindacato degli insegnanti Usa rompe con l’Adl perché troppo filo-israeliana

Se Washington sembra schierata senza tentennamenti col nazionalismo israeliano, la società statunitense si ribella coinvolgendo realtà sempre più importanti. Nei giorni scorsi sono stati i membri del sindacato degli insegnanti più grande degli Stati Uniti a ribellarsi, votando nei giorni scorsi per interrompere ogni collaborazione con la Anti-Defamation League (Adl), storica organizzazione attiva contro l'antisemitismo e le discriminazioni. La frattura tra le organizzazioni di riferimento delle comunità ebraiche e i movimenti sindacali e per i diritti civili si fa sempre più ampia e drammatica, accentuata dalla mattanza di Gaza.

