Furia Luca Zingaretti a Fiumicino accusata la moglie di un politico | ‘Non vi vergognate?’

Un episodio visto con i propri occhi. E subito denunciato pubblicamente. Luca Zingaretti, attore amatissimo e volto storico del commissario Montalbano, ha usato i social in modo inusuale per lanciare una denuncia civile. In un video pubblicato su Instagram, Zingaretti racconta quanto accaduto all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino: “La moglie di un politico nazionale ha saltato la fila con la scorta. Le dicevano: ‘Prego, prego’”. Poi lo sfogo: “Non vi vergognate neanche in vacanza?” Cosa ha visto Zingaretti all’aeroporto di Roma. Nel breve video, girato in modalità selfie, Zingaretti si mostra con zaino in spalla e maglietta bianca. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Furia Luca Zingaretti a Fiumicino, accusata la moglie di un politico: ‘Non vi vergognate?’

