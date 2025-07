Manifesto – PRIMA domenica 7 settembre al Forte Antenne di Roma

MANIFESTO – PRIMA DOMENICA 7 SETTEMBRE AL FORTE ANTENNE DI ROMA LA PREVIEW DEL FESTIVAL DEDICATO ALL'ELETTRONICA, ALLA SPERIMENTAZIONE E ALLE ARTI VISIVE RIVAL CONSOLES ? Live AV  WHITEMARY ? New Bianchini Live Band  NAOMI ? Dj Set Rhizome Presents LEONARDO METZ ? Dj Set TELESM? Dj Set Biglietti disponibili su Xceed? https:xceed.meitromaeventmanifesto-prima–191122   Whitemary (c) Fabrizio Narcisi Rival Consoles (c) Catherine Ko Chen Due palchi e cinque act imperdibili, un elettrizzante cortocircuito di suoni contemporanei e visioni futuristiche: Manifesto – PRIMA è la preview ufficiale della prossima edizione di Manifesto, un primo assaggio potente del Festival romano che da otto anni intreccia musica elettronica, sperimentazione e arti visive.

