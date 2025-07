Tajani a Washington punta tutto su un patto transatlantico | Un mercato comune senza barriere tra Usa Ue Canada e Messico

A Washington, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani è andato «a  trattare a testa alta», come ha dichiarato lui stesso. Lo ha fatto incontrando il segretario di Stato Marco Rubio, il senatore Jim Risch, il rappresentante per il Commercio Jamieson Greer e diversi esponenti del mondo economico americano e italo-americano. Una maratona diplomatica, tutta compressa in poche ore, ma orchestrata con la consapevolezza di chi sa che il tempo per evitare una guerra commerciale si sta assottigliando. «Il mio mantra è: nessun dazio fra Europa e Stati Uniti. Mi rendo conto che non è semplice, ma è l’unico modo per far crescere insieme le nostre economie». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Tajani a Washington punta tutto su un patto transatlantico: “Un mercato comune senza barriere tra Usa, Ue, Canada e Messico”

In questa notizia si parla di: tajani - washington - punta - tutto

Israeliani uccisi a Washington, sicurezza rafforzata in Italia. Controlli alle sinagoghe, Tajani: no all’antisemitismo - Roma, 23 maggio 2025 – Sicurezza rafforzata nel Ghetto di Roma e in altri siti ebraici italiani per prevenire il rischio emulazione.

Attentato a Washington, Israele sotto tiro: l’Italia e l’Europa si stringono attorno alle vittime. Tajani: “Fermare l’antisemitismo” - Un agguato armato davanti al Capital jewish museum, nel cuore della capitale americana, è costato la vita a Sarah Milgrim e Yaron Lischinsky, due giovani funzionari dell’ ambasciata israeliana a Washington.

Deportati a Guantanano. Tajani frena Washington: "Non ci andranno italiani" - "Nessun italiano andrà a Guantanamo ". Il chiarimento arriva dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, dopo gli articoli pubblicati dal Washington Post e Politico che parlavano di un Trump pronto a spedire 9mila migranti irregolari al centro di detenzione americano sull’Isola di Cuba, fra i quali 800 europei e due italiani.

Il Ministro degli Affari esteri @Antonio_Tajani è in missione a #Washington https://esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2025/07/tajani-a-washington-incontri-con-il-segretario-di-stato-rubio-con-il-trade-representative-greer-e-al-congresso/ Vai su X

Nonostante il cambio di tono a Washington, il Cremlino punta sul disimpegno Usa e moltiplica i bombardamenti per piegare Kyiv a un negoziato-capestro. L’economista Sonin: Putin dovrà accettare compromessi “se la guerra dura altri due anni”. L’analista Jar Vai su Facebook

L'Ue affina la lista dei controdazi agli Usa da 72 miliardi: ci sono le carni, i Suv, il bourbon; Tajani a Washington: tra dazi e guerre, Italia e Usa rafforzano il dialogo; Dazi, Trump: Usa derubati per decenni da amici e nemici | Presidenza Ue: Cercare nuovi partner e piĂą cooperazione con la Cina.

Tajani a Washington per trattare con l'amministrazione Trump: sul tavolo dazi, Ucraina, Gaza e Libia - Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è in missione a Washington per trattare con l'amministrazione Trump. Segnala msn.com

Tajani a Washington, la stretta di mano con Marco Rubio - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani incontra il segretario Marco Rubio al Dipartimento di Stato USA a Washington. Si legge su quotidiano.net