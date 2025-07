In principio erano i pomodori | il convegno della Flai Cgil contro lo sfruttamento

SAN VITO DEI NORMANNI - La Flai Cgil invita a partecipare al convegno "In principio erano i pomodori", che si terrà martedì 16 luglio alle 17:30 presso il Chiostro della Biblioteca Giovanni XXIII a San Vito Dei Normanni. L'iniziativa nasce in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato e sarà . 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In principio erano i pomodori: diritti, dignità e nuova cittadinanza per chi lavora nei campi; Partinico e il fenomeno del caporalato, pronto un accordo.

"In principio erano i pomodori": il convegno della Flai Cgil contro lo sfruttamento - L'iniziativa del 16 luglio nasce in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato e sarà un momento di confronto sul valore del lavoro agricolo, sul rispetto dei diritti, sull'integrazione dei lavor ... Da brindisireport.it

