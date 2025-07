Ultimo da record | 250 mila biglietti venduti in tre ore per il concerto del 4 luglio 2026

«Benvenuti nella storia. Sold out in tre ore. 250 mila biglietti venduti per quello che sarà il concerto più grande di sempre». Così, su Instagram, Ultimo ha annunciato il ' tutto esaurito ' per il maxi concerto che andrà in scena il 4 luglio 2026 a Tor Vergata. Biglietti polverizzati in pochissimo tempo dall'apertura della vendita, scattata alle 14 e che prevedeva fasce di prezzo da 99 euro a 49 (più commissioni e oneri).

200.000 biglietti venduti in poche ora da Ultimo per il concerto di Tor Vergara. A rischio il record mondiale di un concerto con pubblico pagante di Vasco Rossi (225 mila) al Modena park. SCIOCCOBASITO Vai su Facebook

Vasco Rossi, già venduti oltre 350 mila biglietti per i concerti 2026 (che sono già sold out) Vai su X

Ultimo batte Vasco: 250 mila biglietti venduti per il suo raduno; Vasco Rossi, già venduti oltre 350 mila biglietti per i concerti 2026; Incredibile Vasco Rossi, in due ore venduti 350 mila biglietti: quasi sold out il Live tour 2026.

Ultimo da record: 250mila biglietti venduti in tre ore per il concerto a Tor Vergata. Anche meglio di Vasco - Dopo il successo del tour negli stadi, la data del 4 luglio 2026 ha già registrato il tutto esaurito, polverizzato ogni primato. Segnala quotidiano.net

Ultimo fa segnare il record italiano di biglietti venduti per il concerto di un singolo artista - Lo show più grande di sempre, festival esclusi, è del croato Marko Perkovic Thompson ... rollingstone.it scrive