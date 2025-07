Nuova Legge Elettorale Abruzzo | Settembre Rivoluzionerà l’Assetto Politico della Regione

L'Aquila - All’interno del monastero di Ocre, il centrodestra abruzzese pianifica l’assestamento di bilancio pre?Ferragosto e prepara riforme su Arap, Aral e legge elettorale regionale. Nel monastero-fortezza di Santo Spirito a Ocre, nei pressi de L’Aquila, il presidente Marco Marsilio (FdI) ha convocato un incontro strategico della maggioranza di centrodestra, con l’obiettivo di ridefinire tempi e modi della prossima agenda politica regionale. L’incontro, durato circa due ore, ha avuto in apertura un’illustrazione del lavoro svolto a Roma sul deficit sanitario e sulle coperture della manovra d’assestamento di bilancio, prevista prima di Ferragosto. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Nuova Legge Elettorale Abruzzo: Settembre RivoluzionerĂ l’Assetto Politico della Regione

In questa notizia si parla di: legge - elettorale - abruzzo - settembre

Giorgia Meloni favorevole all'introduzione delle preferenze nella legge elettorale - "Confermo di essere favorevole all'introduzione delle preferenze nella legge elettorale ". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al premier question time al Senato, rispondendo al leader di Italia viva Matteo Renzi.

Il centrodestra prova a sprintare sulla legge elettorale tra preferenze e listini bloccati. L'opposizione frena - Reintrodurre le preferenze o mantenere i listini bloccati: rischia di essere il primo dei bivi da affrontare nella discussione sulla legge elettorale che il centrodestra sta iniziando ad avviare.

Nuova legge elettorale, FdI accelera. Schlein attacca e il Pd si spacca ancora - La nuova legge elettorale, per ora, non s'ha da fare. Lo ha ribadito sia il presidente della Commissione Affari costituzionali al Senato Alberto Balboni di Fratelli d'Italia «non esiste alcuna proposta di legge elettorale», sia la segretaria del Pd Elly Schlein «non c'è stato nessun contatto con la maggioranza».

La rassegna stampa Abruzzo di TvSei di martedì 8 luglio 2025 sui principali quotidiani regionali abruzzesi e le prime pagine dei principali quotidiani... Vai su Facebook

Marsilio, a settembre al via riforma elettorale in Abruzzo; DA LEGGE ELETTORALE AD ARAP: CDX, TORNA IL SERENO. MARSILIO, RIFORME ENTRO SETTEMBRE; SanitĂ , riforma elettorale, Arap e Aral: trovata l'ntesa nella maggioranza a sostegno della Giunta regionale. Marsilio: Riforme entro settembre.

Marsilio, a settembre al via riforma elettorale in Abruzzo - A tutti i consiglieri in apertura di riunione è stato illustrato Il lavoro che è stato svolto nel tavolo del Ministero a Roma, per la determinazione del deficit della sanità e la definizione della ... Si legge su msn.com

DA LEGGE ELETTORALE AD ARAP: CDX, TORNA IL SERENO. - L’AQUILA – Dopo la burrasca il centrodestra sembra ritrovare la pace in un luogo di serenità e compatto marcia spedita verso le importanti leggi di riforma, da quella elettorale all’Arap, che dovranno ... Lo riporta abruzzoweb.it