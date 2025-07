intesa sanpaolo supporta piano decennale infrastrutture gb

Esponenti istituzionali, rappresentanti del mondo imprenditoriale, finanziario e accademico hanno partecipato alla conferenza 'Infrastructure and Growth Opportunities for Europe and the UK: Focus on the UK Infrastructure Strategy', tenutasi a Londra e organizzata dalla Divisione Imi Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo. Al centro dell'incontro il ruolo delle infrastrutture, della transizione energetica e dell' innovazione come fattori chiave per la competitività del Regno Unito e dell'Ue. L'iniziativa è servita per analizzare il nuovo Piano decennale britannico per le infrastrutture e discutere delle opportunità connesse e delle iniziative utili per attrarre investimenti tra i diversi paesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

