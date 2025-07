Ultimo da record | 250mila biglietti venduti in tre ore per il concerto a Tor Vergata Anche meglio di Vasco

Da Ultimo a. primo. Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, ha stabilito un nuovo record vendendo 250 mila biglietti in appena tre ore per il mega raduno che si terrà il 4 luglio 2026 nell'area riqualificata di Tor Vergata, a Roma. Con questa performance, non sul palco ma ‘al botteghino’, il cantautore romano ha superato addirittura lo storico record di Vasco Rossi, che nel 2017 a Modena Park aveva radunato qualcosa come 225.173 persone. Tutto esaurito in tre ore. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ultimo (@ultimopeterpan) Siamo di fronte ad un sold out storico per un artista che non ha ancora compiuto trent’anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ultimo da record: 250mila biglietti venduti in tre ore per il concerto a Tor Vergata. Anche meglio di Vasco

