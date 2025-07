Stadio la conferma dalla giunta | Il Ferraris non cambierà mai nome

“Lo stadio non cambierà mai nome, mai”. La sindaca di Genova Silvia Salis chiude ogni polemica sulla possibile rinomina del Luigi Ferraris, ribadendo che l’identità storica dell’impianto di Marassi non è in discussione. “Non so chi lo abbia detto – ha dichiarato – era una proposta contenuta in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Genova, il Comune non vende più lo stadio Ferraris. Il nuovo scenario per Euro 2032 - Il progetto di riqualificazione dello stadio Luigi Ferraris di Genova, sede delle partite casalinghe di Genoa e Sampdoria, ha subito una svolta in seguito all’insediamento della nuova amministrazione comunale.

