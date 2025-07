Torna il bando per i contributi allo studio della Fondazione Ettore Batini di Vicopisano

La Fondazione Ettore Batini di Vicopisano torna a sostenere il diritto allo studio con lo stanziamento di 17mila euro di borse di studio per studenti residenti, appartenenti a nuclei familiari in difficoltà , per consentire loro di proseguire gli studi con maggiore serenità . Si tratta di dieci. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Uomini e Donne, Cristina lascia lo studio ma poi torna da Gianmarco: “Me ne sarei pentita, voglio lottare ancora” - Il percorso di Gianmarco Steri a Uomini e Donne prosegue tra alti e bassi con le sue tre corteggiatrici.

Torna negli istituti alberghieri la borsa di studio Peppino Falconio - Dopo Villa Santa Maria, Palermo e Pescara, l’edizione 2025 della borsa di studio Peppino Falconio – promossa dall’omonima Fondazione dedicata al compianto chef ed insegnante di Villa Santa Maria e destinata a studenti meritevoli degli istituti alberghieri italiani – approda a Formia (Lt) e sarà .

Torna il Giardino del Cinema! ? Domenica 6 luglio proiettiamo un capolavoro assoluto: C’eravamo tanto amati di Ettore Scola, in versione restaurata Una serata speciale, in collaborazione con Festival Approdi Trieste, per (ri)scoprire sul grande scher Vai su Facebook

Torna il bando per i contributi allo studio della Fondazione Ettore Batini di Vicopisano; Melotti, geometria e pentagramma; Tutte le cose che restano. Studio EL a Cinecittà .

Ben 25 borse di studio per studenti meritevoli dalla Fondazione Batini - Sostegno al diritto allo studio della Fondazione Professor Ettore Batini di Vicopisano, sempre più supporto per gli studenti meritevoli. Da lanazione.it

L’arte eterea di Ettore Spalletti protagonista in Giappone, con due ... - 2019) torna in Giappone dopo 21 anni con due mostre inaugurate in occasione delle settimane dell’arte giapponesi, la Art Collaboration di Kyoto e la ... Scrive exibart.com