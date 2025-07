Traversata dello Stretto il vincitore ha appena 14 anni

Ha soltanto 14 anni il vincitore della traversata dello Stretto avvenuta ieri. Si tratta di Valerio Mazzocchi, nuotatore agonista della Sportteam 2000 SSD di Colleferro (Frosinone. Il giovane ha completato la prova in 53 minuti, battendo sul tempo tutti i diretti concorrenti. La traversata è. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: traversata - stretto - vincitore - anni

Traversata dello Stretto 2025, iscrizioni dal due maggio - Fervono i preparativi per la nuova ambiziosa edizione della Traversata dello Stretto. Giunta alla sua 61esima edizione, la grande classica del nuoto di fondo si appresta a ricevere le proprie candidature.

Traversata dello Stretto, come e quando iscriversi alla classica del nuoto di fondo - Fervono i preparativi per la Traversata dello Stretto, giunta alla sua 61esima edizione. La grande classica del nuoto di fondo si appresta a ricevere le proprie candidature; sta, infatti, arrivando quel momento dell’anno dove serve essere velocissimi, quasi più rapidi delle bracciate di Sanzullo.

Traversata dello Stretto 2025, iscrizioni dal due maggio - Fervono i preparativi per la nuova ambiziosa edizione della Traversata dello Stretto. Giunta alla sua 61esima edizione, la grande classica del nuoto di fondo si appresta a ricevere le proprie candidature.

E' vero quest'anno la Fioritira di Castelluccio non è stata così intensa comparata agli scorsi anni Venerdi 20 Giugno c'erano solo Fiordalisi il giorno dopo Sabato 21 Giugno sono sbocciati tutti i papaveri. Generalmente dopo la fioritura almeno una settimana i p Vai su Facebook

Si è conclusa la 60esima Traversata dello Stretto, ecco i vincitori; Massimo Grisenti, è di Povo il «re» dello stretto di Messina (a nuoto): ha vinto la Traversata fra i master; Traversata dello Stretto, Sanzullo e Senatore vincono la 60ª edizione.

Guardia Costiera, la traversata dello Stretto per festeggiare i ... - MSN - Tutela del mare, condivisione e inclusione i valori che hanno mosso ma manifestazione e i 40 partecipanti. msn.com scrive

Guardia Costiera, la traversata dello Stretto per festeggiare i 160 anni VIDEO - Una traversata dello Stretto per festeggiare i 160 anni della Guardia Costiera. Come scrive tempostretto.it