Caso La Russa jr la ragazza si costituisce parte civile e chiede 50 mila euro | Gravi danni alla reputazione mi sono dovuta trasferire

Si è aperta con la costituzione di parte civile della ragazza che ha denunciato Leonardo Apache La Russa e l’amico Tommaso Gilardoni l’udienza preliminare nei confronti dei due ragazzi accusati di revenge porn aggravato dall’uso dello strumento telematico e per i quali la Procura di Milano ha chiesto l’ archiviazione per l’accusa di violenza sessuale. Nel pomeriggio, davanti al gup Alessandra Di Fazio, l’avvocato Stefano Benvenuto, legale della ex compagna di liceo del figlio del presidente del Senato, ha depositato l’istanza con cui ha chiesto un versamento di una provvisionale di 50mila euro con riserva di procedere con un giudizio civile per danni subiti dalla sua assistita che, per la vicenda, a suo dire ha cambiato anche abitudini di vita. 🔗 Leggi su Open.online