Giustizia sì del Senato ai due Csm Il voto finale martedì prossimo referendum nella primavera 2026

Scocca l’ora della giustizia. Il Senato ha approvato l’articolo 3 del ddl sulla separazione delle carriere, che prevede due Csm, uno per i magistrati inquirenti ed uno per quelli giudicanti. L’aula di Palazzo Madama ha iniziato l’esame degli emendamenti all’articolo 4 che istituisce l’Alta corte con competenze disciplinari sui magistrati. Il voto finale, che rappresenta la terza lettura del disegno costituzionale, slitta a martedì 22 luglio. La decisione sul voto finale. “Alcuni gruppi hanno chiesto che il voto possa slittare a martedì e il presidente ha accettato. Il calendario dovrebbe prevedere l’esaurirsi entro domani del dibattito e delle votazioni sul provvedimento e poi le dichiarazioni di voto e il voto finale alla seduta di martedì”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Giustizia, sì del Senato ai due Csm. Il voto finale martedì prossimo, referendum nella primavera 2026

In questa notizia si parla di: giustizia - senato - voto - finale

