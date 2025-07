Ragazza di 15 anni si scatta una foto con le amiche e muore schiacciata da un masso | si erano arrampicate su un costone che ha ceduto

Una ragazza di 15 anni è morta e una coetanea è rimasta ferita questo pomeriggio, a Cesiomaggiore (Belluno) per il cedimento di un costone di roccia sul quale, assieme ad una terza. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Ragazza di 15 anni si scatta una foto con le amiche e muore schiacciata da un masso: si erano arrampicate su un costone che ha ceduto

In questa notizia si parla di: ragazza - anni - scatta - amiche

Ragazza di 19 anni precipita dal settimo piano e muore: voleva fotografare i murales da un edificio abbandonato - Tragedia a Roma. Carlotta C., una ragazza di 19 anni, è morta dopo essere precipitata da sette piani dall'ex Molino Agostinelli di via del Pescaccio, una struttura abbandonata da anni e diventata una sorta di mecca per la serie di murales fatti negli anni.

È stata trovata morta Alice, la ragazza di 23 anni era scomparsa da Bologna: indagini in corso - Drammatico epilogo per la ventitreenne scomparsa mercoledì pomeriggio da Bologna. I suoi genitori avevano denunciato la scomparsa e lanciato un appello.

Tragedia, ragazza di 14 anni travolta da un treno: morte terribile - Un nuovo drammatico incidente ferroviario scuote l’opinione pubblica, sollevando interrogativi sulla sicurezza nei pressi dei passaggi a livello.

Affitto in ritardo, scatta la riscossione fai da te al bar: tre denunce La proprietaria di casa, insieme ad altre due amiche, avrebbero sottratto a una giovane barista il telefono cellulare e del denaro Vai su Facebook

Ragazza di 15 anni si scatta una foto con le amiche e muore schiacciata da un masso: si erano arrampicate su u; Minaccia, picchia e trascina l’ex sul greto del fiume: scatta il braccialetto elettronico; Sfregia la rivale con l'accendino: ragazza di 14 anni arrestata, indaga la procura dei minori di Torino.

Ragazzina di 15 anni si scatta una foto con le amiche e muore schiacciata da un masso: si erano arrampicate su un pendio che ha ceduto - Una ragazza di 15 anni è morta e una coetanea è rimasta ferita questo pomeriggio, a Cesiomaggiore (Belluno) per il cedimento di un costone di roccia sul quale, assieme ad una ... Segnala leggo.it

Ragazza di 15 anni si arrampica con le amiche su un pendio per fare un selfie e muore schiacciata da un masso precipitato. Ferita una coetanea - Si arrampica con le amiche su un costone per fare un selfie, la roccia cede sotto ai loro piedi: morta una ragazza di 15 anni schiacciata da un masso, ... ilgazzettino.it scrive