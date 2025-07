Torna La prevenzione non va in vacanza tra materiale informativo e screening gratuiti

BRINDISI - L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sezione di Brindisi, anche quest’anno, organizza ed attua la campagna di prevenzione per le patologie oculari, “La prevenzione non va in vacanza”, un’iniziativa promossa e finanziata dalla Fondazione sezione italiana dell’Agenzia. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: prevenzione - vacanza - torna - materiale

La prevenzione non va in vacanza: boom di visite con Amos - Tempo di lettura: 2 minuti Continuano le tappe della prevenzione in rosa di Amos Partenio. Ieri pomeriggio, nel comune di Mugnano del Cardinale, oltre 100 le visite senologiche gratuite effettuate dal dottor Carlo Iannace, grazie agli ambulatori allestiti dalle volontarie dell’associazione, all’interno della sede del Consorzio dell’Ambito A6.

La salute non va in vacanza: torna il Vittoria for Women Tour dedicato alla prevenzione femminile - Nel campo della salute, la prevenzione riveste un ruolo di grande importanza, in quanto permette di mantenere monitorata la condizione delle persone e di agire rapidamente nel caso in cui si presenti una patologia.

Venerdì 11 Luglio, saremo presenti nel comune di Alghero per una giornata di screening all'interno del progetto «La Prevenzione non va in vacanza», presso Largo San Francesco. L'iniziativa è finanziata dalla Fondazione Sezione Iapb Italia ETS-Agenzia int Vai su Facebook

Brindisi: UICI promuove la Campagna La Prevenzione non va in vacanza; La salute degli occhi. Giorni di prevenzione; OCCHIO!: TERZA TAPPA DELLA CAMPAGNA “LA PREVENZIONE NON VA IN VACANZA 2025”.

La salute degli occhi. Giorni di prevenzione - Torna, oggi e domani, la campagna “La prevenzione non va in vacanza“ promossa dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti, sezione ... Secondo msn.com

“La prevenzione non va in vacanza” - A Cremona prende il via il progetto “La prevenzione non va in vacanza”, campagna della Fondazione IAPB Italia realizzata in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ... Da cremonaoggi.it