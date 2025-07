Tesoretto Milan | ecco altri 120 milioni per il mercato di Tare

C’è un Milan che taglia i rami secchi senza far troppo rumore. Alcuni nomi tornano, altri spariscono nel silenzio. Ma alla fine resta solo il conto: 120 milioni per ricominciare A volte le rivoluzioni non passano dai proclami, ma da certi silenzi assordanti. Quelli che raccontano più di mille comunicati, più di tante parole dette a mezza bocca. A Milanello, per esempio, è bastato dare un’occhiata al campo d’allenamento nei primi giorni del ritiro: alcuni visi noti non c’erano, altri c’erano ma sembravano altrove, fermi con lo sguardo nel vuoto o con la borsa già chiusa a terra. Non servono grandi analisi per capire che il Milan ha iniziato la sua potatura estiva. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Tesoretto Milan: ecco altri 120 milioni per il mercato di Tare

Proposta irresistibile: il Milan cede e incassa 56 milioni - Corte spietata per il big rossonero: il ‘Diavolo’ fissa il prezzo in vista del prossimo mercato estivo Il Milan è lontano dalla qualificazioni in Europa e l’unica à ncora di salvataggio potrebbe essere la vittoria finale in Coppa Italia, dove i rossoneri sono attesi dal ritorno con l’ Inter nel derby delle semifinali dopo l’1-1 della prima gara.

Milan attento, Berta vuole portare Leao all’Arsenal: servono 100 milioni - Rafael Leao contro il Bologna non ci sarà , questa sera in campionato, perchè dovrà osservare un turno di squalifica per somma di cartellini gialli.

CM.com – Milan, Theo Hernandez si allontana dal Real Madrid: pronti 50 milioni per Carreras | Primapagina - 2025-05-17 13:30:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Milan, Theo Hernandez si allontana dal Real Madrid: pronti 50 milioni per Carreras | Primapagina | Calciomercato.

Il Milan infatti ascolterà eventuali offerte per giocatori come Thiaw, soprattutto, e Tomori (valutati tra i 15 e i 20 milioni) che comunque dovranno essere almeno valutati da Allegri, prima di ...

Il Milan prepara la cessione, ormai è fatta: giocherà in Arabia Saudita, il trasferimento è alle fasi finali