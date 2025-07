Cesiomaggiore Belluno per una foto si arrampica su un costone di roccia che cede | morta una 15enne

La ragazza era salita lungo il pendio insieme ad altre due amiche: ferita una delle due, illesa l'altra. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Cesiomaggiore (Belluno), per una foto si arrampica su un costone di roccia che cede: morta una 15enne

