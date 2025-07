Giffoni Film Festival 2025 | I giovani raccontano una nuova Calabria con Un nuovo volto per Polsi

Giffoni Film Festival 2025: il cortometraggio “Un nuovo volto per Polsi” svela una Calabria autentica, narrata dai giovani tra identità, educazione e rinascita.. Fonte foto: Caterina Capponi, Assessore Regione Calabria La Calabria che rinasce attraverso lo sguardo dei giovani sarà protagonista al Giffoni Film Festival 2025, grazie al cortometraggio “Un nuovo volto per Polsi”, in programma il 23 luglio nella sezione Impact!. Diretto da Angelica Artemisia Pedatella, il corto propone un racconto vibrante e autentico di una terra spesso stereotipata, ma capace di sorprendere con la sua bellezza e il suo spirito di resilienza. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

