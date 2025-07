“Se paghiamo per queste armi, è il nostro sostegno, quindi questo è un sostegno europeo, e stiamo facendo tutto il possibile per aiutare l’Ucraina. L’appello è che tutti facciano lo stesso. Se prometti di fornire le armi, ma dici che qualcun altro le pagherà, non sono realmente fornite da te”. E’ quanto afferma l’Alta rappresentante. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Armi a Kiev, Kallas: ‘se pagate dalla UE non è sostegno Usa’