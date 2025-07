La Roma rilancia per Richard Ríos | 30 milioni per il centrocampista del Palmeiras

La Roma non ha alcuna intenzione di abbandonare la pista che porta a Richard Ríos. Il centrocampista colombiano, in forza al Palmeiras, è da settimane in cima alla lista dei desideri di Gian Piero Gasperini e Frederic Massara, e ora, come riportato da Bolavip Brasil, il club giallorosso si prepara a rilanciare. Dopo una prima offerta rifiutata (22 milioni più 3 di bonus), la nuova proposta ammonterebbe a 30 milioni di euro. È il prezzo minimo fissato dal club paulista per aprire davvero le porte a una trattativa concreta. Nonostante una clausola rescissoria da 100 milioni di euro, il Palmeiras è disposto a trattare se l’offerta raggiunge quella soglia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - La Roma rilancia per Richard Ríos: 30 milioni per il centrocampista del Palmeiras

