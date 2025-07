“Mara, dormi?” domandò lui dopo molto tempo. Lei aveva quasi perduto la coscienza; ebbe un soprassalto; subito dopo lo abbracciò stretto. “Bube” gli disse; “Bube, amore mio”. E gli impresse le labbra sulla guancia, disperata. Lui non diceva nulla, e nemmeno la baciava, ma si stringeva a lei con tutta la forza, come se solo così gli fosse possibile sopportare la propria pena. Mara e Arturo, detto Bube, sono due ragazzi, innamorati. Nelle fasi successive alla Liberazione, in Valdelsa. Ne La ragazza di Bube, del 1960, Carlo Cassola, racconta anche di un Amore, che fa crescere. Eliminando il superfluo, fino a far rimanere l’essenziale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Quella magia negli occhi degli adolescenti che si innamorano rischia di perdersi