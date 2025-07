Salemme De Martino Mannoia Rossi Luchè | carrellata di ‘big’ a Benevento Città Spettacolo

Tempo di lettura: 2 minuti Sono ormai tutti noti i big – salvo eventuali sorprese dell’ultimo momento – protagonisti della 46esima edizione di ‘ Benevento Città Spettacolo ’. Per gli artisti, annunciati di volta in volta dal sindaco Clemente Mastella, è subito partita la corsa ai biglietti e alcuni eventi – accolti con grande entusiasmo – sono già vicini al sold out. Tra le presenze più attese spiccano Fiorella Mannoia, il 25 agosto, e Luchè il 26, entrambi in concerto a piazza Cardinal Pacca. In questa edizione, vuoi per la indisponibilità di piazza Risorgimento, vuoi per le caratteristiche peculiari degli spettacoli in cartellone, si è finalmente ricorso in misura maggiore alla splendida cornice del Teatro Romano, che ospiterà Serena Rossi (24 agosto), Stefano De Martino (27 agosto) e Vincenzo Salemme (31 agosto). 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salemme, De Martino, Mannoia, Rossi, Luchè: carrellata di ‘big’ a “Benevento Città Spettacolo”

“Benevento Città Spettacolo”, parte la vendita dei biglietti per lo spettacolo di Salemme - Tempo di lettura: < 1 minuto L’organizzazione del Festival “Benevento Città Spettacolo” informa che sono in vendita i biglietti per lo spettacolo di Vincenzo Salemme in “Ogni promessa è debito”, in scena sul palco del Teatro Romano il 31 agosto alle ore 21:00.

Festival Teatro Amatoriale Città di Benevento, cala il sipario sulla prima edizione - Tempo di lettura: 2 minuti Il sipario si è chiuso, ma le emozioni e i ricordi rimarranno a lungo nel cuore di tutti coloro che hanno partecipato al 1° Festival Teatro Amatoriale Città di Benevento organizzato dalla Compagnia Teatrale La Nuova Bottega.

