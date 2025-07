Lavora all’Inps e si inventa undici anni di contributi finti per il figlio | mamma scoperta e condannata

Finti contributi sul fascicolo previdenziale del figlio, condanna per una ex dipendente dell’Inps di Terni. La vicenda ha inizio nel mese di novembre 2024 quando il nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri di Terni invia alla procura della Repubblica di Perugia una informativa di polizia. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Terni, ex impiegata Inps versa 12 anni di falsi contributi al figlio: 400 euro di multa - Ha immesso dodici anni di contributi al figlio ma senza che quest'ultimo li avesse, effettivamente, mai versati. Riporta youtg.net

Assegnati 12 anni di contributi al figlio mai versati: ex dipendente Inps nei guai - Anomalie nella posizione del ragazzo scoperte dalla direzione nazionale dell'Istituto. Secondo msn.com