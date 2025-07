Esposito il Cagliari in vantaggio! Inter a caccia della cessione – Sky

Sebastiano Esposito ha attirato l’interesse di diversi club, tra cui due italiani. Il Cagliari in questo momento è in vantaggio per l’attaccante secondo Sky Sport, l’Inter attende per la cessione. FIDUCIA – Sebastiano Esposito si è consacrato definitivamente in Serie A e lo ha fatto con la maglia dell’ Empoli. La retrocessione all’ultima giornata non ha inciso sull’appetibilitĂ del calciatore, che adesso attende solo di conoscere il suo futuro dopo il Mondiale per Club disputato con l’ Inter. Cristian Chivu gli ha dato ulteriore fiducia negli Stati Uniti, lo ha utilizzato e quasi ne ricava anche benefici agli ottavi di finale contro il Fluminense. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Esposito, il Cagliari in vantaggio! Inter a caccia della cessione – Sky

