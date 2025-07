Si presenta sotto casa della moglie e viene spedito in carcere

Nella tarda serata di lunedì i carabinieri della stazione di Teverola hanno tratto in arresto un 46enne. L’uomo, già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona moglie e al divieto di dimora nel comune di residenza, è stato sorpreso nei pressi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: moglie - presenta - sotto - casa

Alvaro Vitali, con chi si presenta al funerale la moglie Stefania: tutti sconvolti - Personaggi Tv. L’ultimo saluto ad Alvaro Vitali, attore simbolo di una stagione irripetibile del cinema italiano, è avvenuto in una chiesa semi-deserta nonostante i fiumi di ricordi pubblici.

Film sotto le stelle - 31° Edizione 15luglio 2025 – ore 21.30 LA ZONA D'INTERESSE - Jonathan Glazer, 2023, storico, 105' Rudolf Höß e sua moglie Hedwig hanno realizzato i loro sogni: una bella casa e una famiglia numerosa. Ma la loro vita si svo Vai su Facebook

Torna sotto casa della moglie nonostante il divieto e tenta il suicidio: arrestato a Vercelli; Napoli, ai domiciliari per stalking va sotto casa della moglie con una mazza da baseball: arrestato per evasione; Si presenta sotto casa della ex moglie nonostante il divieto di avvicinamento e la minaccia: arrestato.

Si presenta per due volte sotto casa dell'ex moglie nonostante il ... - Si presenta per due volte sotto casa dell'ex moglie nonostante il divieto: arrestato L'uomo ha provato a entrare in casa della donna per due volte nel giro di 24 ore. Scrive ilrestodelcarlino.it

Torna ubriaco dalla moglie. Nuovo arresto e carcere - Ha cercato di abbattere la porta di casa, un episodio simile già a inizio maggio. Come scrive msn.com