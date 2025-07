Una donna rom un uomo nero e uno con i rasta | I manifesti della Lega contro chi occupa casa sono razzisti

In una città divorata dall'emergenza abitativa, la Lega ha affisso dei cartelloni realizzati con l'intelligenza artificiale in cui mostra una donna rom, un uomo nero e un ragazzo con i rasta mentre vengono cacciati da una casa occupata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Carmen Consoli: «Suono bene per essere donna? Anche se fossi uomo. Mi proteggo dai social, mai avuto Facebook, mai messo un like» - «Qualcuno ha una caramella?». Con Carmen Consoli ci sediamo a bordo del palco del cinema dove poco prima è stato presentato?L'amore che ho?, film di Paolo Licata.

Papa Leone XIV: ‘Famiglia fondata su un uomo e una donna’, Tommaso Zorzi: ‘Parole intollerabili’ - Fanno discutere le dichiarazioni di Papa Leone XIV sui temi legati alla famiglia e alla comunità LGBTQ.

Papa Leone XIV esorta i governi a investire sulla famiglia "unione stabile tra uomo e donna" - AGI - Pace, giustizia, verità : sono le tre parole-chiave che Papa Leone XIV, nell'udienza al Corpo diplomatico, rimarca come "i pilastri dell'azione missionaria della Chiesa" e della diplomazia della Santa Sede.

L’uomo che divenne nero - Il Post - L’uomo che divenne nero «L’uomo fotografato in copertina era longilineo, con un berretto in testa e dalla pelle di un colore catramoso e lucido, ma un colore sospetto, in qualche modo ... ilpost.it scrive