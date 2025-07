Ultimo stabilisce un record mondiale | 200.000 biglietti venduti in un’ora per il concerto a Tor Vergata nel 2026

Un evento storico: "Il Raduno degli Ultimi". Ultimo segna un nuovo traguardo nella storia della musica live: nella sola prima ora di apertura delle vendite, sono stati acquistati oltre 200.000 biglietti per il grande evento previsto il 4 luglio 2026 a Roma – Tor Vergata. Il concerto, intitolato " Il Raduno degli Ultimi ", si preannuncia come una delle più grandi manifestazioni musicali mai realizzate in Italia. Un annuncio speciale dallo Stadio Olimpico. L'annuncio del maxi evento è arrivato il 13 luglio 2025, durante il concerto allo Stadio Olimpico di Roma, il decimo nella carriera di Ultimo in questo impianto.

