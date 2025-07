L’estate boho chic delle royal

Lo stile bohemien conquista le reali con una raffinata interpretazione di eleganza informale. Maxi dress, kimono e accessori diventano protagonisti di un'estetica che unisce tradizione e modernità .  Per festeggiare il suo 48esimo compleanno, Victoria di Svezia ha scelto un abito lungo con balze di Saloni, zeppe di Valentino e pochette di Miu Miu, mentre sua figlia Estelle  ha optato per un abito corto con stampa floreale e scollo a V di Indiska. Al Jumping Monte-Carlo 2025, Charlotte Casiraghi ha indossato un maxi vestito con stampa della collezione AI 2024 di Chanel. Infine, sandali in vernice sempre della maison francese.

La gonna lunga boho è il must delle sere d’estate. Abbinata così è tanto versatile quanto d'impatto. - D a sempre sinonimo di femminilità e libertà , la gonna lunga boho, con coulisse in vita e una silhouette ampia, torna a essere protagonista delle sere d’estate, reinterpretata in chiave sofisticata ma rilassata.

Tacchi addio, stregati dal ‘boho chic’. Le tendenze dell’estate raccontate dalla stylist - Versilia, 15 giugno 2025 – Il linguaggio del summer fashion parla chiaro: banditi abiti strizzati o tacchi vertiginosi, da preferire capi oversize e dal sapore boho-chic.

Ma quanto siamo felici che il boho chic sia tornato per l’estate 2025? - Il boho non è mai davvero sparito, ma nell’estate 2025 torna con qualche upgrade che ci piace tanto. No al trasandato dei primi anni 2000 né l’eco nostalgica dei festival.

Nero? No grazie. Come vestirsi in stile boho chic per una festa di sera d'estate (5 consigli per non sbagliare) - Boho chic sotto le stelle: un compleanno in campagna dove il nero non è ammesso. Segnala vogue.it

La blusa Zara della stagione è come quella di Beatrice Borromeo - Ricercata ma senza risultare eccessiva, la blusa boho chic di Zara è il capo passepartout dell'Estate 2025, che piace ai brand della moda così come alle teste coronate.