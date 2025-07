Giustizia al collasso a Busto Arsizio udienze rinviate fino al 2031 | Situazione insostenibile

BUSTO ARSIZIO – Un sistema giudiziario allo stremo, paralizzato da ritardi che dilatano all’infinito i tempi per ottenere giustizia, mentre si moltiplicano i casi lasciati marcire in un limbo burocratico senza uscita. È la fotografia impietosa scattata dall’ Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio, che ha preso carta e penna per lanciare un appello diretto e accorato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un grido d’allarme che suona come un ultimatum: il sistema è al collasso e non c’è più tempo da perdere. La denuncia è durissima: udienze rinviate fino al 2031, procedimenti che – nella più rosea delle ipotesi – si chiudono dopo sette o otto anni, diecimila ricorsi per decreti ingiuntivi ancora sospesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

