I superpoteri psicologici di Jannik Sinner l’esperto | Resilienza che supera l’ordinario

Jannik Sinner lo ha detto subito dopo la storica vittoria sull’erba del Centrale dell’All England Club: “Usare la sconfitta e continuare a lavorare è uno dei motivi per cui sono qui con questo trofeo”. Da Roma e Parigi a Wimbledon, qualcosa è cambiato. Quelli che Pietro Bussotti, psicologo dello sport, chiama i “superpoteri psicologici”. Non solo preparazione atletica e fisica di cui è dotato il giovane tennista, ma straordinarie qualità mentali ed emotive del campione. “Uso il termine straordinario – precisa il medico all’Adnkronos – proprio nell’accezione che supera l’ordinario in fatto di resilienza psicologica”, come ha dimostrato con la capacità di ‘archiviare’ in maniera positiva e utile “le sconfitte di Roma e Parigi sempre contro Alcaraz”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

