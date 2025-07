Malattie rare Chinni Ucb | In Dees multidisciplinarietà ed equità territoriale

(Adnkronos) – "Le encefalopatie dello sviluppo ed epilettiche (Dees) sono patologie estremamente invalidanti, sia per i pazienti che per le loro famiglie, e hanno bisogno essenzialmente di due cose: un trattamento multidisciplinare integrato e, ancor più importante, il superamento delle diseguaglianze territoriali". Così Federico Chinni, General Manager di Ucb Pharma Italia, commenta il contenuto del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

