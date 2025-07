Napoli | Lucca Nunez o Kean? Spunta una quarta via nel nostro campionato

Un’estate bloccata, un bomber in uscita e un altro che aspetta la chiamata giusta. Il Napoli osserva e riflette, Lucca è vicino ma c’è anche un piano B: un nome di cui non si parla. da un anno intero (AnsaFoto) – serieanews.com Sono giorni concitati per il mercato degli attaccanti. Le mancate cessioni stanno bloccando i movimenti in entrata di tutte le squadre del nostro campionato, e la sensazione è che serva qualcosa che faccia saltare il tappo. Un’uscita, una svolta, un’operazione che faccia partire l’effetto domino. PerchĂ© spesso funziona così: uno va via, un altro arriva, e nel momento in cui entra, si libera ovviamente un posto da dove è stato preso. 🔗 Leggi su Serieanews.com

