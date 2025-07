Anticiclone Africano Spinge Temperature Record | Ma Qualche Temporale Sorprende Martedì

Roma - Per martedì l’anticiclone porterà temperature in rialzo ovunque, con sporadici rovesci su Alpi e Appennino, mentre il sole dominerà gran parte del territorio. Il rinforzo del rigido campione anticiclonico garantirà condizioni soleggiate e calde in gran parte della Penisola, ma il margine settentrionale della struttura verrà lambito da correnti umide occidentali, con conseguente instabilità locale sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica. Dettaglio recente: Nord: al mattino prevalenza di sereno, ma dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità su Alpi lombarde, Cadore e Carnia, dove potranno svilupparsi brevi rovesci o isolati temporali, poi in progressiva attenuazione serale. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Anticiclone Africano Spinge Temperature Record: Ma Qualche Temporale Sorprende Martedì

In questa notizia si parla di: anticiclone - temperature - martedì - africano

Anticiclone africano in arrivo su tutta Italia: sole e alte temperature, massime oltre i 30°C - Il ponte del 1 maggio si apre all’insegna del bel tempo. È previsto, fino a domenica, sole e alte temperature a causa di un anticiclone africano che dall’ Algeria si sposterà verso Sardegna e Corsica, risalendo verso tutta l’Italia e la Francia.

Previsioni meteo, ultimi temporali poi arriva l'anticiclone africano: temperature fino a 30 gradi - Ancora un po’ di residua instabilità attraverserà lunedì la penisola, poi da martedì ci sarà la svolta

"Arriva l'anticiclone africano": quando scattano le temperature estive - L'estate meteorologica si aprirà ufficialmente con l'inizio del ponte del 2 giugno, quando "dovrebbe intervenire una maggiore stabilità anche grazie al supporto dell'anticiclone africano".

L'Anticiclone Africano si riprende la scena, tempo stabile e temperature in aumento Vai su X

Da lunedì torna il caldo, temperature fino a 38 gradi Ma nel weekend arrivano i temporali, domenica saranno intensi Dalla prossima settimana tornerà l'Anticiclone Africano e le temperature si alzeranno fino a sfiorare nuovamente i 38 gradi. Lorenzo Tedici, me Vai su Facebook

Meteo, dopo i temporali da lunedì torna il caldo africano, temperature fino a 38 gradi; Sicilia: anticiclone africano in rinforzo e caldo in aumento nel weekend. Da martedì temperature in calo, possibili spiragli instabili?; Blitz dei temporali in Emilia-Romagna, c’è la data: il caldo africano va in pausa.