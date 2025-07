Luca Zingaretti infastidito in aeroporto il video sui social | Vergognatevi

Il famoso attore romano de Il commissario Montalbano, si è sfogato in una storia su Instagram denunciando un comportamento scorretto. In un video pubblicato sul proprio account social, Luca Zingaretti ha raccontato ai propri fan un brutto episodio del quale è stato testimone allo scalo romano aeroportuale di Fiumicino. Visibilmente infastidito, l'attore conosciuto per il ruolo del commissario Montalbano in tv, nelle opere tratte dai romanzi di Andrea Camilleri, ha espresso tutto il suo disappunto. Luca Zingaretti infastidito a Fiumicino "Stavo depositando il bagaglio" esordisce Zingaretti "e ho visto la moglie di un politico nazionale superare la fila, accompagnata dalla scorta che le diceva 'prego'". 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Luca Zingaretti infastidito in aeroporto, il video sui social: "Vergognatevi"

In questa notizia si parla di: zingaretti - luca - infastidito - social

Luca Zingaretti, video intervista La casa degli sguardi: «Io non combatto il dolore, ma lo accolgo» - La nostra video intervista a Luca Zingaretti, regista e interprete del film La casa degli sguardi nei panni del padre di Marco, un uomo che cerca con fatica di sostenere il figlio nel suo percorso di dolore e rinascita.

Luisa Ranieri a Tokyo con Luca Zingaretti: vacanza di lusso nell’hotel da 6mila euro a notte - Luisa Ranieri e Luca Zingaretti hanno approfittato del lungo ponte di primavera per volare a Tokyo: qual è l'hotel di lusso in cui stanno soggiornando? Continua a leggere

La colazione da sogno di Luisa Ranieri e Luca Zingaretti: quanto costa l’esperienza a Napoli - Luisa Ranieri e Luca Zingaretti si godono il relax lontano dal set e lo fanno a Napoli, la cittĂ natale dell'attrice.

Luca Zingaretti infastidito in aeroporto, il video sui social: Vergognatevi; Luca Zingaretti contro la moglie di un noto politico passata davanti a tutti a Fiumicino: Non vi vergognate?; Luca Zingaretti si sfoga in aeroporto: “La moglie di un politico è passata davanti a tutti, vergogna!”.

Luca Zingaretti infastidito in aeroporto, il video sui social: "Vergognatevi" - Il famoso attore romano de Il commissario Montalbano, si è sfogato in una storia su Instagram denunciando un comportamento scorretto. msn.com scrive

Luca Zingaretti fuori di sè: “La moglie di un politico ha superato la fila con la scorta che le faceva spazio. Vergignatevi” - L’episodio raccontato a Fiumicino Durante un viaggio all’aeroporto di Fiumicino, l’attore Luca Zingaretti ha condiviso sui propri canali social un episodio che ... Come scrive msn.com