Emis Killa annuncia i primi ospiti del concerto EM16 da Gemitaiz a Jake La Furia

, tutte le info del live alla Fiera Milano. Emis Killa torna live a un anno di distanza per replicare la magia con EM16. L’esclusivo concerto si terrà il 10 settembre 2025 a Fiera Milano Live, una data evento prodotta da Friends and Partners e Vivo Concerti. Emis Killa ha iniziato ad annunciare i primi ospiti che lo raggiungeranno sul palco per celebrare insieme il mondo hip hop: Gemitaiz, Jake La Furia, Massimo Pericolo, Neima Eizza, Nerissima Serpe e Papa V sono solo i primi nomi rappresentanti della vecchia e della nuova scuola rap che apporteranno ciascuno la propria cifra personale allo show, ma le sorprese non sono finite e si aggiungeranno presto altre novità. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Emis Killa annuncia i primi ospiti del concerto EM16, da Gemitaiz a Jake La Furia

