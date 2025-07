LIVE Atletica Meeting Brescia 2025 in DIRETTA | in corso il lancio del martello femminile Fantini è seconda

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.00 Buonasera amici di OA Sport, benvenuti alla Diretta Live scritta del Meeting di Brescia 2025. L’evento è iniziato alle 18:00, in corso di svolgimento la finale del lancio del martello femminile, in pedana l’azzurra Sara Fantini. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Meeting di Brescia 2025, evento di atletica che racchiude molte delle specialità olimpiche più importanti, e che si svolge all’impianto Gabre Gabric dell’omonima cittadina lombarda. Giunta alla sua seconda edizione, la manifestazione scatterà ufficialmente alle ore 18:00, con varie corse giovanili o dedicate alla categoria master. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Meeting Brescia 2025 in DIRETTA: in corso il lancio del martello femminile, Fantini è seconda

