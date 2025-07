Kallas ' attacchi Mosca con armi chimiche si intensificano'

La Russia usa " armi chimiche " contro le truppe ucraine e gli attacchi si stanno "intensificando". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas al termine del Consiglio Affari Esteri. "È sorprendente ma dall'inizio dell'invasione ci sono stati oltre 9 mila casi di attacchi con armi chimiche proibite, lo dicono i servizi di intelligence di Olanda e Germania e il fatto che stiano aumentando è preoccupante, vuole che Kiev si arrenda", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Kallas, 'attacchi Mosca con armi chimiche si intensificano'

