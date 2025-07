The Elder Scrolls 6 e Fallout 5 novità in casa Bethesda

Notizie promettenti per i titoli di Bethesda, secondo un commento di Jez Corden, insider e giornalista di Windows Central, Fallout 5 ha avuto il via libera per la produzione dopo i recenti tagli di Microsoft e The Elder Scrolls 6 sia in condizioni giocabili. Jez aveva giĂ scommesso sulla presenza di The Elder Scrolls 6 all’ Xbox Showcase 2025 e, durante il podcast di The Xbox Two, ha commentato sull’avanzamento dei lavori, definendo il titolo come giĂ giocabile ma pare non abbia avuto accesso a informazioni piĂą concrete sull’effettivo avanzamento dei lavori e una possibile finestra d’uscita. Fallout 5 sorge tra i tagli. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - The Elder Scrolls 6 e Fallout 5, novitĂ in casa Bethesda.

Dopo il successo di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Bethesda sembra essere pronta a far risplendere un'altra delle sue saghe più amate: Fallout. Secondo quanto rivelato dal giornalista Jordan Middler di V

Oltre a Fallout 5, in uscita dopo The Elder Scrolls VI, sembrano esserci diversi progetti della serie in sviluppo.

