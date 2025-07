Si arrampica per fare una foto ma scivola nel Piave | ragazza di 15 anni muore schiacciata

L’episodio è accaduto nel bellunese. La ragazza era in compagnia di due amiche: ferita la seconda, illesa la terza. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Si arrampica per fare una foto, ma scivola nel Piave: ragazza di 15 anni muore schiacciata

In questa notizia si parla di: ragazza - arrampica - fare - scivola

Dimentica le chiavi di casa, si arrampica dal balcone e cade: morta ragazza di 30 anni a Molfetta - Nel tentativo di accedere alla propria abitazione passando da un balcone adiacente, la giovane avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe caduta rovinosamente sul marciapiede sottostante.

Ragazza di 15 anni si arrampica con le amiche su un pendio per fare un selfie e muore schiacciata da un masso precipitato. Ferita una coetanea - CESIOMAGGIORE (BELLUNO) - Si arrampica con le amiche su un costone per fare un selfie, la roccia cede sotto ai loro piedi: morta una ragazza di 15 anni schiacciata da un masso, ferita.

Scivola e precipita per 30 metri durante l'arrampicata con gli amici, giovane muore a Finale Ligure; Scivola in arrampicata alla Pietra di Bismantova, ferita 24enne; Incidente mortale in Val Daone: ragazza scivola e perde la vita nei pressi del lago di Malga Boazzo.

Ragazza di 15 anni si arrampica con le amiche su un pendio per fare un selfie e muore schiacciata da un masso precipitato. Ferita una coetanea - Si arrampica con le amiche su un costone per fare un selfie, la roccia cede sotto ai loro piedi: morta una ragazza di 15 anni schiacciata da un masso, ... ilgazzettino.it scrive

Ragazza di 31 anni muore in montagna: scivolata in un dirupo, il volo ... - Una ragazza di 31 anni è morta precipitando in un dirupo per un centinaio di metri, mentre percorreva il sentiero Cai 675 in località Ghiaccioni, non lontano dal rifugio Rio Pascolo, a ... Come scrive leggo.it