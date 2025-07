Firenze sotto il sole cocente | allerta arancione mercoledì 16 luglio

Firenze, 15 luglio 2025¬†¬†- Nuova allerta caldo a Firenze. Per marted√¨ 15 luglio¬†√® stato diramato il codice giallo e per mercoled√¨ 16 luglio, arancione. Nessuna allerta invece per il 17 luglio. √ą quanto si legge nell'apposito bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio, nell'ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo, coordinato dal ministero della Salute. Marted√¨ 15 luglio la temperatura registrata alle 14 √® di 33 gradi e quella massima percepita di 36 gradi. ¬†Mercoled√¨ 16¬†previsti, sempre alle 14, 34 gradi e una temperatura massima percepita di 36 gradi, mentre la temperatura alle 8 del mattino sar√† di 23 gradi, e la mattina successiva di 25. 🔗 Leggi su Lanazione.it ¬© Lanazione.it - Firenze sotto il sole cocente: allerta arancione mercoled√¨ 16 luglio

